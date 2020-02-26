Tarih dersi seçmeli olacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde yer alan ve tarih dersinin zorunlu olmaktan çıkarılıp seçmeli ders haline getirilmesi planı tepki çekti.

Yeni eğitim programında tarih dersinin seçmeli ders olarak öngörülmesi tepki çekti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde yer alan programa göre tarih dersin zorunlu olmaktan çıkarılıp seçmeli ders haline getirilecek.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, konuyu Meclis gündemine taşıyarak; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a “Tarihi ile yoğrulmuş, ondan gurur duyan bir milletin evlatlarına tarih öğretilmeyecek mi?” diye sordu.

Bahşi, “Bakanlığın 2023 Eğitim Vizyon Belgesi'nde yer alan hedeflerinde; tarih dersinin zorunlu ders statüsünden çıkartılıp seçmeli statüsüne getirilmesi Türk milletini derinden üzmüştür. Tarih, toplumların hafızasıdır. Bu adım, geçmiş ile olan bağımızın kopması anlamına gelecektir” dedi.

Bahşi, Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a “Tarih derslerinin müfredattan kaldırılmak istenmesi, ‘Tarihe gerek yok' demekle eşdeğer değil midir? Tarih dersinin seçmeli yapılmasıyla birçok tarih öğretmeni de işsiz mi kalacaktır?” diye sordu.