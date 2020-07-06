GÜNCEL
Giriş Tarihi : 06-07-2020 22:59   Güncelleme : 06-07-2020 23:08

Tapuda İşlemlerde Kolaylıklar

Tapuda İşlemlerde Kolaylıklar

Tapuda İşlemlerde Kolaylıklar

 

            Tapuda  Haziran ayında yapılan 357 bin işlemin, 113 bini web tapu üzerinden gerçekleşti. Bu dönemde tapuda yaşanan aşırı yoğunluk, web tapu uygulaması ile azaldı. Uygulamayla tapu işlemleri için talep edilen kimlik belgeleri, emlak beyan değerini gösterir belgeler, şirket yetki belgeleri ve DASK poliçeleri talep edilmeden işlemler gerçekleşti ve vatandaşların tapu müdürlüklerine sadece son imza aşamasında gelmesi sağlandı. Resmi geçerliliği bulunan tapu senedi, ipotek belgesi ve tapu kayıt örnekleri de web tapu sistemi üzerinden alınabildi.

 

  •  
  •  

 

ETİKETLER: tapu
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Başakşehir FK3063
  • 2Trabzonspor3061
  • 3Sivasspor3054
  • 4Galatasaray3052
  • 5Beşiktaş3050
  • 6Fenerbahçe3049
  • 7Alanyaspor3048
  • 8Göztepe3038
  • 9Gaziantep FK3038
  • 10Antalyaspor3037
  • 11Kasımpaşa3036
  • 12Gençlerbirliği3032
  • 13Denizlispor3032
  • 14Kayserispor3031
  • 15Konyaspor3030
  • 16Yeni Malatyaspor3029
  • 17Çaykur Rizespor3029
  • 18MKE Ankaragücü3025
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
İşleriniz Nasıl Gidiyor ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Adalet Bakanlığı Duyurusu
Adalet Bakanlığı Duyurusu
RÖPORTAJLAR
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
ARŞİV ARAMA