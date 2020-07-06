GÜNCEL
Giriş Tarihi : 06-07-2020 22:59 Güncelleme : 06-07-2020 23:08
Tapuda İşlemlerde Kolaylıklar
Tapuda İşlemlerde Kolaylıklar
Tapuda Haziran ayında yapılan 357 bin işlemin, 113 bini web tapu üzerinden gerçekleşti. Bu dönemde tapuda yaşanan aşırı yoğunluk, web tapu uygulaması ile azaldı. Uygulamayla tapu işlemleri için talep edilen kimlik belgeleri, emlak beyan değerini gösterir belgeler, şirket yetki belgeleri ve DASK poliçeleri talep edilmeden işlemler gerçekleşti ve vatandaşların tapu müdürlüklerine sadece son imza aşamasında gelmesi sağlandı. Resmi geçerliliği bulunan tapu senedi, ipotek belgesi ve tapu kayıt örnekleri de web tapu sistemi üzerinden alınabildi.