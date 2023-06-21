tam otomatik paketleme makinasında çalışacak tam otomatik paketleme makinasında çalışacak DİĞER İLANLAR Giriş Tarihi : 21-06-2023 15:01 Güncelleme : 21-06-2023 15:01 27 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER Elektrikçi Usta- Kalfa KIRŞEHİR Mucur İlçesinde cevizlik bahçesinde çalışacak GİMAT'taki firmamıza tam otomatik paketleme makinasında çalışacak personel. 0555.291 33 90 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay KIRŞEHİR Mucur İlçesinde cevizlik bahçesinde çalışacak Elektrikçi Usta- Kalfa 2023 Cisibi Kepçe Operatörleri. 2023 Cisibi Kepçe Operatörleri. AKKÖPRÜ'deki istasyonumuza ACELE Otogaz istasyonumuza Pompacı ETLİK'teki iş merkezimizde YEMEK, çay ve temizliğe Önmuhasebe ETLİK'teki iş merkezimizde İVEDİK'te Tabela Atölyesine 2.EL Çimento Siloları, Sondaj Makinaları, değerinden alınır İSTANBUL Maltepe'deki Projemize Kasap ve Yemek dağıtım elemanı Dönerci Ustası. Kasiyer, Manav