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tam otomatik paketleme makinasında çalışacak

tam otomatik paketleme makinasında çalışacak

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Giriş Tarihi : 21-06-2023 15:01   Güncelleme : 21-06-2023 15:01
tam otomatik paketleme makinasında çalışacak

GİMAT'taki firmamıza tam otomatik paketleme makinasında çalışacak personel.

0555.291 33 90

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