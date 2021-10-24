T24 EKİM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 24 Ekim’e ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 338 bin 536 testten 24 bin 792’si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 195 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 24 bin 403 olarak açıklandı.

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KORONAVİRÜS NEDENİYLE 195 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 24 Ekim’e ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 338 bin 536 testten 24 bin 792’si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 195 kişi daha hayatını kaybetti....