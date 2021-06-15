Giriş Tarihi : 15-06-2021 12:41 Güncelleme : 15-06-2021 12:48
8OKUNMA
Suudi Arabistanda Kadınlara Yönelik Son Reformlar
Suudi Arabistan, reform
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in 2015'te tahta geçmesiyle birçok reforma imza atılırken, bunlara bir yenisi daha eklendi. Suudi Arabistan yeni hac kararları kapsamında, kadınların yanlarında erkek vasisi olmadan ibadetlerini yerine getirebileceklerini açıkladı.
Arabistan Veliaht Prens Selman'ın 2030 Vizyon Projesi’yle 2016 yılından bu yana bir dizi dönüşümden geçiyor.Ülkedeki reform hamlelerinin en önemlileri 2019 yılında gerçekleşirken, reformların büyük çoğunluğu kadın haklarının iyileştirilmesine yönelik denebilir.
Suudi Arabistan tarafından açıklanan kararlar kapsamında, kadın hacı adayları yanlarında erkek vasisi (mahram) olmadan, Hac ibadetlerini gerçekleştirebilecek. Bakanlık Hac adayların internet üzerine kayıt yapmalarını için 2 tarih aralığı yayınlandı. İlk kayıt dönemi 13-23 Haziran tarihleri arasında, 25 Haziran'da ikinci kayıt aşaması başlayacak. Bakanlık, adayların son 5 senede Hac ibadeti gerçekleştirmemiş olmasını gerektiğini vurgularken "Yaş grupları dikkate alınarak, daha önce Hac ibadetini yerine getirmemiş başvuranlara öncelik verilecek" sözlerini kullandı.
Suudi Arabistan'da 2019'da getirilen reformlar şöyle:
- Kadınlara araç kullanma özgürlüğü verildi. Yasağın kaldırılmasından kısa bir süre içinde 70 bin Suudi kadın ehliyet aldı.
- Kadınlar eşlerinin izni olmadan yurt dışına çıkabiliyor. Suudi Arabistan’da kadınlar, yurt dışına çıkmak için eşlerinin resmi izinlerine ihtiyaç duyuyordu.
-2019 Temmuz ayında yapılan yeni düzenlemeyle kadınlar, eşlerinin izni olmadan pasaport alma, evlenme, boşanma, çocuğun doğum kayıtlarını yaptırma gibi işlemleri eşlerinden bağımsız olarak yapabilir hale geldi.
- İlk kez kadınlar savcı mesleğine atandı.2019 Ağustos ayında ilk kez 50 kadın savcı ve müfettiş atandı. Bu hamle, eşitlik mücadelesi veren Suudi kadınlar için büyük bir adım olarak görülebilir.
- Halka açık eğlence mekanlarında müzik çalınmasına, kadın ve erkeklerin bu mekanlarda bir arada olmasına yönelik yasak hafifletildi.
- Restoranlarda kadın-erkek girişleri aynı kapıdan verildi. Suudi Arabistan’da bugüne kadar restoranların iki farklı girişi bulunuyordu.
-Bir kapıdan erkekler, diğer kapıdan aileler giriyordu. Hükümetin aldığı kararla ülke genelindeki restoranlarda bulunan kadın ve erkek girişleri birleştirilerek tek kapıdan giriş yapılmasına yönelik düzenleme yapıldı.
-Binici olma yasağı kaldırıldı. Suudi kadın biniciler, Diriye Binicilik Festivali’nde ilk kez erkek binicilerle yan yana yarıştı.
-Bir grup kadın binici de krallığın Souq Okaz Festivali'nde sahne alan ilk kadınlar oldu.
-Kadın biniciler, "Forsan Okaz" (Okaz Şövalyeleri) adlı bir etkinlikte, erkeklerle at sürerek tabuları yıktı.