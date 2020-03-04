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Giriş Tarihi : 04-03-2020 16:49   Güncelleme : 04-03-2020 17:20

Suudi Arabistan umre ziyaretlerini geçici olarak durdurdu

Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarının ve ülkede ikamet edenlerin umre ziyaretlerini geçici olarak durdurdu

Suudi Arabistan umre ziyaretlerini geçici olarak durdurdu

Riyad

Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarının ve ülkede ikamet edenlerin umre ziyaretlerini geçici olarak durdurdu.

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