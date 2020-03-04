Suudi Arabistan umre ziyaretlerini geçici olarak durdurdu

Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarının ve ülkede ikamet edenlerin umre ziyaretlerini geçici olarak durdurdu

Riyad

Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarının ve ülkede ikamet edenlerin umre ziyaretlerini geçici olarak durdurdu.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.