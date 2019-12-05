DÜNYA
Giriş Tarihi : 05-12-2019 16:54

Suudi Arabistan bilim insanlarına vatandaşlık verecek

Suudi Arabistan'ın ülkenin gelişimine destek sağlayacak bilim insanlarına vatandaşlık vereceği belirtildi.

Suudi Arabistan bilim insanlarına vatandaşlık verecek

Suudi Arabistan'ın Sebak gazetesinin haberinde, Kral Selman bin Abdulaziz'in ülkenin gelişimine destek sağlayacak alanında uzman bilim insanlarına vatandaşlık verilmesine ilişkin kararnameyi 2 ay önce imzaladığı kaydedildi.

Haberde, tıp, bilgisayar, teknoloji, tarım, nükleer ve yenilenebilir enerji, endüstri, petrol, gaz, yapay zeka, yazılım mühendisliği, robotik, nanoteknoloji, jeoloji, havacılık ve uzay gibi alanlarda uzman kişilere Suudi Arabistan vatandaşlığının verileceği aktarıldı.

Söz konusu adımın Muhammed bin Selman'ın 2016'da duyurduğu "Vizyon 2030 Planı" kapsamında alındığı ifade edildi.

 

ETİKETLER: suudi arabistan bilim insanları vatandaşlık
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