EKONOMİ
Giriş Tarihi : 21-12-2019 09:21

Süt üreticileri birliği Yörsan'a talip

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Keskin "Üretici birlikleri olarak Yörsan'a ortak olmaya talibiz." dedi.

Süt üreticileri birliği Yörsan'a talip

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, süt üretici birlikleri olarak yaklaşık bir yıl önce konkordato ilan eden ve geleceği tartışılan Yörsan Gıda'ya talip olduklarını bildirdi.

Keskin, AA muhabirine, Yörsan'ın geçen yıl konkordato sürecine girdiğini, şirketin durumunun başta Güney Marmara ve Ege olmak üzere tüm Türkiye'de süt sektörünü etkilediğini söyledi.

Yörsan'ın büyük bir süt tesisi olduğunu belirten Keskin, bölgedeki birçok süt üreticisinin şirkette parasının kaldığını ifade etti.

Keskin, "Yörsan kurumsal bir firma. Devletin yasalarından yararlanarak konkordato ilan ediyor. Üreticilerin ne günahı var? Üreticilerimiz burada mağdur oldu ve birlikler sayesinde bir nebze de olsa rahatladı." dedi.

Yörsan gibi büyük ve tüm Türkiye'de etkili olan bir firmanın "batmasını" istemediklerini dile getiren Keskin, şöyle konuştu:

"Yörsan'ın iflasının istendiğine dair haberler okuyoruz. Biz de üretici birlikleri olarak Yörsan'a ortak olmaya talibiz. Biz buraya hissedar olursak o bölgedeki üreticilerin de bir işletmesi olacak. Süt üreticilerinin ürünlerini daha iyi satabilecekleri bir yer haline gelecek. Bütün bunlardan dolayı biz buranın idaresinde olmak istiyoruz. Eğer Cumhurbaşkanımız da uygun görürse burayı almak isteriz. Çünkü bu işi en iyi bilen biziz."

Keskin, Yörsan'ın daha kötü duruma gelmesini bekleyenler olduğunu, şirkete ortak olmak isterken art niyetli davranmadıklarını kaydetti.

ETİKETLER: türkiye süt üreticileri merkez birliği yörsan
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