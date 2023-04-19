Sürücü Kurye ve Şube Müdürü aranmaktadır. Sürücü Kurye ve Şube Müdürü aranmaktadır. ŞOFÖR & OPERATÖR Giriş Tarihi : 19-04-2023 14:06 Güncelleme : 19-04-2023 14:06 55 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER SU dağıtımına deneyimli C- E- B ehliyetli Eleman. Vinç Operatörü AKYURT Pursaklar, Keçiören, Sincan, Batıkent, Eryaman civarında oturan Sürücü Kurye ve Şube Müdürü aranmaktadır. 0535.500 36 49 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay MUHASEBE bürosuna Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize MUHASEBE bürosuna Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize AKINCIOĞLU HURDACILIĞA CEMSAN MEZBAHANE SİSTEMLERİ SEVKİYAT ELEMANI Mobil dorse elektrik döşeyebilecek mekanik bakımcı ÇAYYOLU'nda hırdavat, ardiye