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Sürücü direksiyon başında fenalaştı: Yaralı öğrenciler var

İstanbul Başakşehir'de servis minibüsü sürücüsü fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs, park halindeki kamyonet ve üç otomobile çarparak durabildi. Kazada 4 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Bir görgü tanığı ''Şoförün eli ayağı titriyordu'' dedi.