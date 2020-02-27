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Giriş Tarihi : 27-02-2020 10:44

Sürücü direksiyon başında fenalaştı: Yaralı öğrenciler var

İstanbul Başakşehir'de servis minibüsü sürücüsü fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs, park halindeki kamyonet ve üç otomobile çarparak durabildi. Kazada 4 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Bir görgü tanığı ''Şoförün eli ayağı titriyordu'' dedi.

Sürücü direksiyon başında fenalaştı: Yaralı öğrenciler var

Kaza dün saat 17.15 sıralarında Başakşehir'de meydana geldi. Okul servis minibüsü sürücüsü Sadi Gül, henüz bilinmeyen nedenle seyir halindeyken fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Servis minibüsü park halinde bulunan biri kamyonet 4 araca çarparak durabildi. Kaza sırasında sürücü ve 4 ortaokul öğrencisi hafif şekilde yaralandı.

Olay yerinden geçen diğer sürücüler yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Kazayı gören bir kadın, "Şoförün eli ayağı titriyordu, su getirdim. Aracın içinde 4 tane öğrenci vardı" dedi.

Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı.

ETİKETLER: istanbul başakşehir servis aracı trafik kazası
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