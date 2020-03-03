Suriye'de rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürüldü!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür." açıklamasını yaptı. MSB ayrıca son 24 saatte 327 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'de Esad rejimine ait bir savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu.
MSB'nin açıklaması şöyle:
"Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür.
Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Son 24 saatte; 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma füze sistemi, 3 zırhlı muharebe aracı, 5 silahlı pikap, 6 askeri araç ve 1 mühimmat deposu imha edildi, 327 Rejim askeri de etkisiz hale getirildi."
REJİMİN DÜŞÜRÜLEN 3. UÇAĞI
Öte yandan, 2 gün önce de yine Esad rejimine ait 2 adet SU-24 tipi savaş uçağı düşürülmüştü...