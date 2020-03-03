GÜNCEL
Giriş Tarihi : 03-03-2020 13:48

Suriye'de rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürüldü!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür." açıklamasını yaptı. MSB ayrıca son 24 saatte 327 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suriye'de rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürüldü!

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'de Esad rejimine ait bir savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu.

MSB'nin açıklaması şöyle:

"Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür.

Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Son 24 saatte; 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma füze sistemi, 3 zırhlı muharebe aracı, 5 silahlı pikap, 6 askeri araç ve 1 mühimmat deposu imha edildi, 327 Rejim askeri de etkisiz hale getirildi."

REJİMİN DÜŞÜRÜLEN 3. UÇAĞI

Öte yandan, 2 gün önce de yine Esad rejimine ait 2 adet SU-24 tipi savaş uçağı düşürülmüştü...

ETİKETLER: suriye rejim l-39 savaş uçağı milli savunma bakanlığı
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Başakşehir FK2449
  • 2Trabzonspor2348
  • 3Galatasaray2448
  • 4Sivasspor2448
  • 5Beşiktaş2440
  • 6Alanyaspor2439
  • 7Fenerbahçe2439
  • 8Göztepe2334
  • 9Gaziantep FK2431
  • 10Denizlispor2427
  • 11Gençlerbirliği2427
  • 12Antalyaspor2426
  • 13Yeni Malatyaspor2324
  • 14Çaykur Rizespor2324
  • 15Konyaspor2422
  • 16Kasımpaşa2420
  • 17MKE Ankaragücü2420
  • 18Kayserispor2419
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Ekonomik sıkıntı çekebileceğinizi düşündüğünüz anlar oluyor mu ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA