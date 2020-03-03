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Suriye'de rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürüldü!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür." açıklamasını yaptı. MSB ayrıca son 24 saatte 327 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.