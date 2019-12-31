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Giriş Tarihi : 31-12-2019 12:45

Süper Lig'de 9 takım PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 9 Süper Lig takımını Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Süper Lig'de 9 takım PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre hukuk müşavirliği, ligin 17. haftasında oynanan maçların ardından çeşitli nedenlerden dolayı Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, Kasımpaşa, Gaziantep FK, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor'un kurula sevk edilmesine karar verdi.

Gençlerbirliği'nin Beşiktaş ile yaptığı maçta kırmızı kart gören kırmızı-siyahlı oyuncular Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan'ın yanı sıra Yukatel Denizlispor oyuncusu Modou Barrow ve BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcu Adis Jahovic'in de disiplin kuruluna sevki kararlaştırıldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bursaspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Boluspor, Eskişehirspor ve Altay da kurula sevk edilen takımlar arasında yer aldı.

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ve oyuncu Ümit Kurt ile Altaylı futbolcu İbrahim Öztürk'ün kurula sevk edilmesine karar verildi.

ETİKETLER: beşiktaş disiplin sevkleri futbol süper lig
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  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 37 17
  • 2 İstanbul Başakşehir 33 17
  • 3 Trabzonspor 32 17
  • 4 Fenerbahçe 31 17
  • 5 Beşiktaş 30 17
  • 6 Alanyaspor 29 17
  • 7 Galatasaray 27 17
  • 8 Yeni Malatyaspor 24 17
  • 9 Gaziantep FK 24 17
  • 10 Göztepe 23 17
  • 11 Denizlispor 22 17
  • 12 Çaykur Rizespor 20 17
  • 13 Gençlerbirliği 18 17
  • 14 Kasımpaşa 15 17
  • 15 Konyaspor 15 17
  • 16 Antalyaspor 14 17
  • 17 MKE Ankaragücü 12 17
  • 18 Kayserispor 10 17
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