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Giriş Tarihi : 23-01-2020 10:22

Süper Lig'de 19. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği, yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

Süper Lig'de 19. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 19. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında Gençlerbirliği, Gaziantep FK'yi konuk edecek. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 19. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)

25 Ocak Cumartesi:

14.00 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

17.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

26 Ocak Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-Antalyaspor (Denizli Atatürk)

16.00 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)

27 Ocak Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Yeni 4 Eylül)

20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya)

ETİKETLER: 19.hafta futbol süper lig futbol
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  • 7 Beşiktaş 30 18
  • 8 Göztepe 26 18
  • 9 Yeni Malatyaspor 24 18
  • 10 Gaziantep FK 24 18
  • 11 Çaykur Rizespor 23 18
  • 12 Denizlispor 22 18
  • 13 Gençlerbirliği 18 18
  • 14 Konyaspor 18 18
  • 15 Kasımpaşa 15 18
  • 16 Antalyaspor 14 18
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