DÜNYA
Giriş Tarihi : 06-01-2020 17:04

S&P: Körfez bölgesinde riskler arttı

Standard & Poor's açıklamasında, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından Körfez bölgesinde risklerin arttığı belirtildi.

S&P: Körfez bölgesinde riskler arttı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), ABD ile İran arasında artan gerilimin Körfez bölgesindeki riskleri arttırdığını duyurdu.

S&P'den yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından yaşanan gelişmelerin Körfez bölgesinde riskleri arttırdığı belirtildi.

Açıklamada, artan risklere rağmen S&P'nin halen bölge için temel senaryosunun "ABD ve İran arasında tam kapsamlı askeri bir karşılaşmanın olmayacağı" yönünde bulunduğu aktarıldı.

Körfez ülkelerine ilişkin ülke kredi derecelendirmelerinin mevcut bölgesel oynaklıkları yansıttığı belirtilen açıklamada, gerilimin artması durumunda yükselen petrol fiyatlarından gelen gelirin petrol üreticisi ülkelerin olası sermaye çıkışının etkilerini telafi edebileceği kaydedildi.

Bölgesel risklerin, gelecek dönemde temel senaryodaki öngörülerin üzerinde artış göstermesi durumunda Abu Dabi, Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan'ın dış varlık seviyeleri nedeniyle daha korunaklı olduğu belirtilen açıklamada, olası sermaye çıkışlarına ilişkin Bahreyn ve Katar'ın daha kırılgan olduğu bildirildi.

ETİKETLER: körfez ülkeleri londra s&p
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