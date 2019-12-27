Sözcü’ye gazetecilik cezası!

Sözcü'ye yönelik algı operasyonunda karar duruşması yapıldı. Tüm iddiaların tek tek çürütüldüğü davada mahkeme gazetemizin yönetici ve yazarlarına, basın ve hukuk tarihine kara bir leke olarak geçecek cezalar verdi. İşte o utanç kararları...

Sözcü’ye attığı manşetler ve yazıları yüzünden yapılan algı operasyonunda açılan davada karar duruşması görüldü.

Tüm iddianamenin çürütüldüğü davada mahkeme gazetecilik yapmaktan yönetici ve yazarlarımıza ceza verdi.

İşte o utanç kararı:

Yazarımız Emin Çölaşan‘a 3 yıl 6 ay 15 gün

Yazarımız Necati Doğru: 3 yıl 6 ay 15 gün

Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz: 3 yıl 4 ay

sozcu.com.tr Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin: 3 yıl 4 ay

sozcu.com.tr Haber Koordinatörü Yücel Arı: 2 yıl 1 ay

Muhabirimiz Gökmen Ulu: 2 yıl 1 ay

Muhasebe görevlimiz Yonca Yücekaleli: 2 yıl 1 ay

Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay’ın dosyası ise ayrıldı.

İŞTE SADECE GAZETECİLİK YAPAN SÖZCÜ AİLESİ

SÖZDE DELİLLER!

Sözcü'ye açılan davada delil olarak ise sadece haber ve yazılar gösterildi. Bu haberlerin çoğunluğu da diğer gazete ve TV'lerde de haber olan olaylardı. Yani aslında Türkiye’de gazetecilik yargılandı…

SÖZCÜ kurulduğu günden beri FETÖ'yle mücadele etti! İŞTE KANITLARI

Aynı haberleri yapan diğer gazete ve TV'lere soruşturma dahi açılmazken basın kanunu hiçe sayılarak sadece SÖZCÜ'ye dava açıldı.

Dava sürecinde Atatürk düşmanı bilirkişiye itibar edilip Burak Akbay’ı aklayan bilirkişi raporu görmezden gelindi. Yine de suçlamalar tek tek çürütüldü. İddianameyi hazırlayan savcının gösterdiği tanıklar bile “SÖZCÜ'den FETÖ çıkmaz” dedi.

Emin Çölaşan, duruşmaya Ankara Adliyesi’nden SEGBİS sistemi ile katıldı.

BUGÜNKÜ DURUŞMADA NELER OLDU?

Duruşmada söz verilen savcı daha önceki mütalaasını tekrar ettiğini belirtti.

Gazetemiz avukatı Ceren Yakışır ve Avukat Fahri Emeksiz'in sunduğu mazeret dilekçesi yargılamayı uzatmaya yönelik olduğu iddiasıyla mahkeme heyeti tarafından kabul edilmedi.

EMİN ÇÖLAŞAN: BOŞ BİR DAVA

Mahkeme başkanı bu celse kararı açıklayacağını belirterek son sözleri sordu.

Son sözü sorulan Emin Çölaşan “Hakkımızda açılan boş bir davadır aleyhimize ne belge ne tanık vardır. Lafı uzatmadan beraatimi istiyorum.” dedi.

GÖKMEN ULU: HUKUKA AYKIRI SUÇLAMA İLE MAĞDUR EDİLDİK

Gökmen Ulu da “Daha önceden dile getirmiş olduğum savunmaları tekrarlıyorum sayın başkan. Hakkımızda dayanaksız iftiralar çürümüştür. Hukuka aykırı suçlama ile mağdur edildik. Bir an önce adaletin tecelli etmesini, beraatimi istiyorum.” dedi.

Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ise “Gereken açıklamayı diğer duruşmalarda yaptık. Gazetecilik faaliyeti olduğunu söyledim. Beraatimi istiyorum. Adalete sığınıyorum.” diye konuştu.

Mediha Olgun “Beraatimi istiyorum. Bu davada olmak beni yordu. Darbeci hiçbir zihniyeti desteklemem mümkün olmaz.” derken arkadaşımız Yonca Yücekaleli de “Beraatimi talep ediyorum.” dedi.

sozcu.com.tr Yönetmeni Mustafa Çetin ve Haber Koordinatörü Yücel Arı da “Beraatimi talep ediyorum.” talebinde bulundu.

Yazarımız Necati Doğru duruşmaya kız kardeşi Necla ve kızı Ayşe Su ile geldi.

NECATİ DOĞRU: DİN VE ALLAH TÜCCARIYLA BİR ARADA OLMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL

Yazırımız Necati Doğru ise “Benimle ilgili olarak bilerek ve isteyerek FETÖ'cü örgüte yardım iddiasını kanıtlayacak belge somut olarak yoktur. Din ve allah tüccarı insanlarla bir arada olmamız mümkün değil.” dedi.

Yaklaşık 10 dakika süren duruşmada, son sözlerin ardından karar için 1 saatlik ara verildi. Mahkeme başkanı daha sonra basın tarihine kara bir leke olarak geçen kararını açıkladı.

Sözcü kurulduğu günden bu yana FETO tehlikesine dikkat çekti.

İŞTE BASIN VE HUKUK TARİHİNE KARA BİR LEKE OLARAK GEÇEN SÜRECİN HİKAYESİ

12 yıldır Atatürk çizgisini vazgeçmeden sürdüren SÖZCÜ’ye, 19 Mayıs 2017’de operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren, gazetenin sahibi Burak Akbay, muhabir Gökmen Ulu, muhasebe elemanı Yonca Yücekaleli ve internet sitesi eski sorumlu müdürü Mediha Olgun hakkında “Örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birikte bilerek ve isteyerek yardım” suçlamasıyla dava açtı.

Hazırlanan ikinci bir iddianameyle bu kez SÖZCÜ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, yazarları Emin Çölaşan, Necati Doğru ile gazetenin İnternet Sitesi Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin ve Koordinatörü Yücel Arı hakkında da aynı suçlamadan dava açıldı.

Her iki dava da İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde birleştirildi. SÖZCÜ’ye ilişkin kumpas davasında duruşma savcısı, gazetemizin yönetici ve yazarları hakkında, “Örgüte bilerek ve isteyerek yardım” suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemişti.