Son dakika haberi Çalışma Bakanı Bilgin, Memur-Sen heyeti ile bir araya geldi

Asgari ücretteki artışın ardından gözler memur ve memur emeklilerinin maaş zamlarına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen heyeti ile bir araya geldi.

2023 yılında uygulanacak asgari ücreti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 22 Aralık'ta açıkladı. Yeni asgari ücret: Net 8 bin 506 TL, brüt 10 bin 8 TL oldu. Memur-Sen'den asgari ücretin açıklanmasının ardından yapılan açıklamada ''Asgari ücretteki artış, enflasyon gerçeğinin dikkate alındığını göstermektedir. Bu çerçevede kamu görevlileri için de alım gücünü artıracak, kayıpları telafi edecek, gelir dağılımında adaleti sağlayacak ilave düzenlemeler hayata geçirilmelidir.'' denilmişti.