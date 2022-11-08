Son dakika: Bakan Kirişçi'den ekmek fiyatlarına zam gelecek iddialarına yanıt! 'Biz görevimizi yaptık'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, dünkü Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken ekmeğe zam gelecek iddialarına yanıt verdi.

BAKAN KİRİŞÇİ'DEN EKMEĞE ZAM GELECEK İDDİASINA YANIT

Bakan Kirişçi konuyla ilgili yaptığı açıklamada ''Biz buğdayı üreticiden 7 bin 450 liradan aldık. Şimdi fırıncılara 4 bin 500 liradan veriyoruz. Yani biz ekmek yapan fırıncının kullanacağı unu Toprak Mahsulleri Ofisi olarak sübvanse ediyoruz, ton başına 2 bin 950 lira. Dolayısıyla bizim üreticilere ödediğimiz paranın 2 bin 950 lira altında bir fiyatla bunu un sanayicisine verip, 'Sen de un yap bundan, bunu da fırınlara ver' dediğimizde biz görevimizi Bakanlık olarak yapmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN ALINACAK BEDELSİZ BUĞDAY

Türkiye'nin un, makarna, irmik ve bulgur sanayisinde atıl kapasitesi olduğunun altını çizen Bakan Kirişci, Rusya'dan alınacak bedelsiz buğdayın işlendikten sonra bunları az gelişmiş ülkelere bedava dağıtmayı arzuladıklarını ifade etti.