GÜNCEL
Giriş Tarihi : 03-03-2020 09:07   Güncelleme : 03-03-2020 09:27

Son bir haftadaki narkotik operasyonlarında 3 bin 662 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünce, son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 662 şüpheli gözaltına alındı.

Son bir haftadaki narkotik operasyonlarında 3 bin 662 kişi yakalandı

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), son bir haftada 53 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 662 şüpheli gözaltına alındı.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinasyonunda yurt genelinde son bir haftada yürütülen operasyonlarda 874 kilogram esrar, 11 kilogram eroin, 24 kilogram skunk, 18 kilogram sentetik uyuşturucu ve 27 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Aramalarda ele geçirilen 30 ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 26 bin 168 liraya el konuldu, 53 ilde 3 bin 662 şüpheli yakalandı.

 

ETİKETLER: emniyet genel müdürlüğü narkotik operasyon ankara
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Başakşehir FK2449
  • 2Trabzonspor2348
  • 3Galatasaray2448
  • 4Sivasspor2448
  • 5Beşiktaş2440
  • 6Alanyaspor2439
  • 7Fenerbahçe2439
  • 8Göztepe2334
  • 9Gaziantep FK2431
  • 10Denizlispor2427
  • 11Gençlerbirliği2427
  • 12Antalyaspor2426
  • 13Yeni Malatyaspor2324
  • 14Çaykur Rizespor2324
  • 15Konyaspor2422
  • 16Kasımpaşa2420
  • 17MKE Ankaragücü2420
  • 18Kayserispor2419
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Ekonomik sıkıntı çekebileceğinizi düşündüğünüz anlar oluyor mu ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA