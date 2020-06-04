SAĞLIK
Giriş Tarihi : 04-06-2020 09:06 Güncelleme : 04-06-2020 19:54
Son 24 Saatte Bazı Ülkelerde yaşanan GÜNLÜK ve TOPLAM CAN KAYIPLARI
Son 24 Saatte Bazı Ülkelerde yaşanan GÜNLÜK ve TOPLAM CAN KAYIPLARI
Son 24 saatte bazı ülkelerde yaşanan günlük ve toplam Can kayıpları şu şekildedir :
GÜNLÜK TOPLAM TOPLAM
CAN KAYBI CAN KAYBI VAKA SAYISI
Dünya 382.288 6.440.278
ABD 1159 108.109 1.725.912
İngiltere 176 39.90 259.195
italya 55 33.530
İspanya - 27.127 237.906
Hollanda 5 5.967 46.150
Fransa 81 29.021 189.081
Almanya 42 8.643 177.860
İran 70 8.012 137.724
Brezilya 1349 32.548 584.016
Meksika 1092 11.729 101.238
Rusya 232 4.374 401.623
Belçika 70 58.685
Afrika 7.429 150.000
Suudi Arabistan 411 172.960
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