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Giriş Tarihi : 04-06-2020 09:06   Güncelleme : 04-06-2020 19:54

Son 24 Saatte Bazı Ülkelerde yaşanan GÜNLÜK ve TOPLAM CAN KAYIPLARI

Son 24 Saatte Bazı Ülkelerde yaşanan GÜNLÜK ve TOPLAM CAN KAYIPLARI

Son 24 Saatte Bazı Ülkelerde yaşanan GÜNLÜK ve TOPLAM CAN KAYIPLARI

 Son 24 saatte bazı ülkelerde yaşanan günlük ve toplam Can kayıpları şu şekildedir :

 

                    GÜNLÜK          TOPLAM            TOPLAM

                    CAN KAYBI      CAN KAYBI       VAKA SAYISI

        Dünya                          382.288         6.440.278

        ABD                1159      108.109         1.725.912

        İngiltere            176        39.90            259.195

        italya                  55         33.530       

        İspanya                -          27.127            237.906

        Hollanda              5           5.967              46.150

        Fransa                81         29.021            189.081

        Almanya            42            8.643             177.860

        İran                    70            8.012             137.724

        Brezilya           1349          32.548             584.016

        Meksika           1092          11.729             101.238     

        Rusya             232             4.374               401.623

        Belçika              70                                      58.685

         Afrika                               7.429                150.000

        Suudi Arabistan  411                                 172.960

             

                                       

                                                                  

ETİKETLER:KORONA VİRÜS KOVİD-19

 

 

 

ETİKETLER: korona virüs kovid-19
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