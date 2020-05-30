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Giriş Tarihi : 30-05-2020 20:04   Güncelleme : 30-05-2020 21:15

Son 24 Saatte Bazı Ülkelerde yaşanan GÜNLÜK ve TOPLAM CAN KAYIPLARI

Can Kayıpları

Son 24 Saatte Bazı Ülkelerde yaşanan GÜNLÜK ve TOPLAM CAN KAYIPLARI

Son 24 saatte bazı ülkelerde yaşanan günlük ve toplam Can kayıpları şu şekildedir :

 

                    GÜNLÜK          TOPLAM            TOPLAM

                    CAN KAYBI      CAN KAYBI       VAKA SAYISI

        Dünya                          367.288         6.054.742

        ABD               1203      104.582         1.725.912

        İngiltere           215        38.376            259.195

        italya                 111       33.340

        Fransa               70        33.142            231.732

        İspanya                4        27.125            237.906

        Hollanda            20          5.951             46.150

        Almanya            42          8.498           177.860

        İran                    57          7.734           137.724

        Brezilya          1128         27.878          468.166

        Meksika           371          9.415             84.000     

        Rusya             232           4.374           380.623

        Belçika            198                                58.005

         Afrika                               3.471          115.000

        Suudi Arabistan  411                            172.960

        Kuveyt                 8               156            

        Katar                                 

     23                                                               

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