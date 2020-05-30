Son 24 Saatte Bazı Ülkelerde yaşanan GÜNLÜK ve TOPLAM CAN KAYIPLARI

Son 24 saatte bazı ülkelerde yaşanan günlük ve toplam Can kayıpları şu şekildedir :
GÜNLÜK TOPLAM TOPLAM
CAN KAYBI CAN KAYBI VAKA SAYISI
Dünya 367.288 6.054.742
ABD 1203 104.582 1.725.912
İngiltere 215 38.376 259.195
italya 111 33.340
Fransa 70 33.142 231.732
İspanya 4 27.125 237.906
Hollanda 20 5.951 46.150
Almanya 42 8.498 177.860
İran 57 7.734 137.724
Brezilya 1128 27.878 468.166
Meksika 371 9.415 84.000
Rusya 232 4.374 380.623
Belçika 198 58.005
Afrika 3.471 115.000
Suudi Arabistan 411 172.960
Kuveyt 8 156
Katar
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