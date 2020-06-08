SAĞLIK
Giriş Tarihi : 08-06-2020 10:06
SON 24 SAATTE BAZI ÜLKELERDE YAŞANAN CAN KAYIPLARI
SON 24 SAATTE YAŞANAN CAN KAYIPLARI
Son 24 saatte bazı ülkelerde yaşanan günlük ve toplam Can kayıpları şu şekildedir :
GÜNLÜK TOPLAM TOPLAM
CAN KAYBI CAN KAYBI VAKA SAYISI
Dünya 403.288 7.108.278
ABD 1042 110.218 1.725.912
İngiltere 204 40.465 262.195
italya 72 33.846
İspanya 1 27.134 237.906
Fransa 31 29.142
Almanya 39 8.753 77.860
İran 72 8.232 138.724
Brezilya 1362 37.313 614.941
Meksika 188 13.700 105.680
Rusya 197 5.725 467.633
Belçika 70 59.285
Afrika 7.429 150.000
Suudi Arabistan 31 642 172.960
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