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Giriş Tarihi : 08-06-2020 10:06

SON 24 SAATTE BAZI ÜLKELERDE YAŞANAN CAN KAYIPLARI

SON 24 SAATTE YAŞANAN CAN KAYIPLARI

SON 24 SAATTE BAZI ÜLKELERDE YAŞANAN CAN KAYIPLARI

Son 24 saatte bazı ülkelerde yaşanan günlük ve toplam Can kayıpları şu şekildedir :

 

                    GÜNLÜK          TOPLAM            TOPLAM

                    CAN KAYBI      CAN KAYBI       VAKA SAYISI

        Dünya                           403.288         7.108.278

        ABD                1042      110.218         1.725.912

        İngiltere             204       40.465            262.195

        italya                  72        33.846       

        İspanya                1        27.134            237.906     

       Fransa                 31       29.142           

        Almanya            39          8.753              77.860

        İran                    72          8.232             138.724

        Brezilya            1362      37.313              614.941

        Meksika             188      13.700             105.680     

        Rusya               197        5.725             467.633

        Belçika               70                                  59.285

         Afrika                                  7.429           150.000

        Suudi Arabistan   31              642            172.960

             

                                       

                                                                  

ETİKETLER:KORONA VİRÜS KOVİD-19

 

 

ETİKETLER: korona virüs kovid-19
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