SAĞLIK
Giriş Tarihi : 19-06-2020 17:42 Güncelleme : 19-06-2020 18:08
SON 24 SAATTE BAZI ÜLKELERDE KORONAVİRÜSÜN DURUMU
SON 24 SAATTE BAZI ÜLKELERDE KORONAVİRÜSÜN DURUMU
Son 24 saatte bazı ülkelerde yaşanan günlük ve toplam Can kayıpları şu şekildedir :
GÜNLÜK TOPLAM TOPLAM
CAN KAYBI CAN KAYBI VAKA SAYISI
Dünya 440.294 8.274.198
ABD 152 120.707 1.735.912
İngiltere 151 44.118 262.995
italya 55 34.405 237.503
İspanya - 28.313 253.928
Fransa 31 29.547
Almanya 39 8.753 77.860
İran 115 0.065 138.724
Brezilya 1282 45.241 920.624
Meksika 730 16.482 105.680
Rusya 197 5.725 467.633
Belçika 99 59.918
Afrika 7.429 .270.000
Suudi Arabistan 37 3.288
Ekvator 108
Peru 199 7200
Çin 4634
Hindistan 2003
Mısır 68 1786
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