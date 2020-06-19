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Giriş Tarihi : 19-06-2020 17:42   Güncelleme : 19-06-2020 18:08

SON 24 SAATTE BAZI ÜLKELERDE KORONAVİRÜSÜN DURUMU

SON 24 SAATTE BAZI ÜLKELERDE KORONAVİRÜSÜN DURUMU

SON 24 SAATTE BAZI ÜLKELERDE KORONAVİRÜSÜN DURUMU

Son 24 saatte bazı ülkelerde yaşanan günlük ve toplam Can kayıpları şu şekildedir :

 

                    GÜNLÜK          TOPLAM            TOPLAM

                    CAN KAYBI      CAN KAYBI       VAKA SAYISI

        Dünya                           440.294         8.274.198

        ABD                 152      120.707         1.735.912

        İngiltere            151         44.118            262.995

        italya                  55         34.405            237.503

        İspanya                -          28.313            253.928     

        Fransa                31         29.547           

        Almanya            39            8.753               77.860

        İran                   115          0.065            138.724

        Brezilya           1282         45.241             920.624

        Meksika            730         16.482            105.680     

        Rusya               197           5.725              467.633

        Belçika               99                                  59.918

        Afrika                                  7.429          .270.000

        Suudi Arabistan   37            3.288 

        Ekvator               108 

        Peru                    199            7200

         Çin                                        4634

         Hindistan           2003

        Mısır                        68            1786

                              

                                       

                                                                  

ETİKETLER:KORONA VİRÜS KOVİD-19

 

ETİKETLER: korona virüs kovid-19 Sağlık Bakanlığı
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