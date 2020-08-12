SAĞLIK
Giriş Tarihi : 12-08-2020 05:49   Güncelleme : 12-08-2020 09:27

SON 24 SAATTE BAZI ÜLKELERDE KORONAVİRÜS NE DURUMDA

KORONAVİRÜS

SON 24 SAATTE BAZI ÜLKELERDE KORONAVİRÜS NE DURUMDA

Son 24 saatte bazı ülkelerde yaşanan günlük ve toplam Can Kayıpları şu şekildedir :

                GÜNLÜK               TOPLAM                TOPLAM

                CAN KAYBI        CAN KAYBI           VAK'A SAYISI

Dünya                               830.389        20.117.000

 ABD               853            166.273          5.028.000

Brezilya         1274             103.270           3.009.143

Hindistan      1013              41.792.         1.804.877

Meksika          926              53.926            492.522

İngiltere            48              44.868             312.350.

 İtalya               12              35.186             237.919

  İspanya          12            828.483             286.900     

  Fransa             12            30.354             169.660  

  Almanya           21             9.081                77.860

  İran                163            18.527              272.724

  Rusya              79            14.931              887.531

 Yunanistan                            206                  5.526

  Belçika              73           9.771               69.112

  Irak                    67           4.670             120.300

  Afrika                              23.912              998.350

 Suudi                  44           3.348          

   Çin                                   4.668               83.483

   Mısır                   40         2.907   

    İsrail                                  500                 71.268

ETİKETLER: koronavirüs
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