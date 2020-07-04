SAĞLIK
Giriş Tarihi : 04-07-2020 13:08 Güncelleme : 04-07-2020 13:13
SON 24 SAATTE BAZI ÜLKELERDE KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ
SON 24 SAATTE KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ
Son 24 saatte bazı ülkelerde yaşanan günlük ve toplam Can kayıpları şu şekildedir :
GÜNLÜK TOPLAM TOPLAM
CAN KAYBI CAN KAYBI VAKA SAYISI
Dünya 502.871 11.205.073
ABD 709 130.843 2.577.912
İngiltere 137 44.131 312.250
italya 24 34.634 237.503
İspanya 12 28.731 253.928
Fransa 14 29.617
Almanya 39 8.753 77.860
İran 154 11.200 138.724
Brezilya 1038 57.622 1.344.143
Meksika 741 26.648 216.852
Rusya 168 10.027 674.515
Belçika 99 9.699 60.918
Afrika 7.429 427.484
Suudi Arabistan 37 3.288
Ekvator 108
Peru 199 7.200
Çin 4.634 83.483
Hindistan 434 12.948 529.321
Mısır 68 2.872
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