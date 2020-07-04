SAĞLIK
Giriş Tarihi : 04-07-2020 13:08   Güncelleme : 04-07-2020 13:13

SON 24 SAATTE BAZI ÜLKELERDE KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

SON 24 SAATTE KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

SON 24 SAATTE BAZI ÜLKELERDE KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

Son 24 saatte bazı ülkelerde yaşanan günlük ve toplam Can kayıpları şu şekildedir :

 

                    GÜNLÜK          TOPLAM            TOPLAM

                    CAN KAYBI      CAN KAYBI       VAKA SAYISI

        Dünya                          502.871      11.205.073

        ABD                 709      130.843        2.577.912

        İngiltere            137       44.131           312.250

        italya                  24       34.634            237.503

        İspanya             12         28.731           253.928     

        Fransa                14        29.617           

        Almanya            39           8.753              77.860

        İran                   154        11.200            138.724

        Brezilya           1038        57.622         1.344.143

        Meksika             741        26.648            216.852     

        Rusya                168         10.027           674.515

        Belçika                99           9.699              60.918

        Afrika                                  7.429            427.484

        Suudi Arabistan   37          3.288 

        Ekvator               108 

        Peru                    199         7.200

        Çin                                     4.634              83.483

        Hindistan             434       12.948            529.321

        Mısır                      68         2.872   

                              

                                       .

                                                                  

ETİKETLER:KORONA VİRÜS KOVİD-19

ETİKETLER: korona virüs kovid-19
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Başakşehir FK2960
  • 2Trabzonspor2958
  • 3Sivasspor2953
  • 4Galatasaray2952
  • 5Beşiktaş2950
  • 6Fenerbahçe2946
  • 7Alanyaspor2945
  • 8Göztepe2938
  • 9Gaziantep FK3038
  • 10Antalyaspor2937
  • 11Kasımpaşa2935
  • 12Denizlispor3032
  • 13Gençlerbirliği2931
  • 14Çaykur Rizespor2929
  • 15Yeni Malatyaspor2928
  • 16Kayserispor2928
  • 17Konyaspor2927
  • 18MKE Ankaragücü2925
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
İşleriniz Nasıl Gidiyor ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Adalet Bakanlığı Duyurusu
Adalet Bakanlığı Duyurusu
RÖPORTAJLAR
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
ARŞİV ARAMA