SAĞLIK
Giriş Tarihi : 20-05-2020 17:12 Güncelleme : 20-05-2020 22:38
SON 24 SAATTE BAZI ÜLKELERDE CAN KAYIPLARI
Bazı Ülkelerde Can kayıpları
Son 24 saatte bazı ülkelerde yaşanan günlük ve toplam Can kayıpları şu şekildedir :
GÜNLÜK TOPLAM TOPLAM
CAN KAYBI CAN KAYBI VAKA SAYISI
Dünya 324 bin 655 4.878.879
ABD 1530 93 bin 594 1.494.912
İngiltere 545 35 bin 704 212.364
İtalya 161 32 bin 330 83.786
İspanya : 59 27 bin 709 260.960
Fransa : 110 28 bin 322 215.632
Rusya 115 2 bin 837 299.94
Hollanda 10 5 bin 880
Almanya 0 8 bin 027 174.353
İran 62 7 bin 004 124.6033
Brezilya 1179 17 bin 971 191.546
Afrika 81.000
Suudi Arabistan 302
Kuveyt 107
Katar 15