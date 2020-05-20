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Giriş Tarihi : 20-05-2020 17:12   Güncelleme : 20-05-2020 22:38

SON 24 SAATTE BAZI ÜLKELERDE CAN KAYIPLARI

Bazı Ülkelerde Can kayıpları

SON 24 SAATTE BAZI ÜLKELERDE CAN KAYIPLARI

Son 24 saatte bazı ülkelerde yaşanan günlük ve toplam Can kayıpları şu şekildedir :

 

                    GÜNLÜK           TOPLAM            TOPLAM

                    CAN KAYBI      CAN KAYBI       VAKA SAYISI

        Dünya                         324   bin   655       4.878.879

        ABD              1530        93 bin   594         1.494.912

        İngiltere           545        35 bin   704            212.364

        İtalya               161        32 bin   330              83.786

        İspanya  :          59        27 bin   709             260.960

        Fransa   :         110       28 bin    322             215.632

        Rusya              115          2 bin   837             299.94

        Hollanda            10          5 bin   880

        Almanya              0          8 bin    027           174.353

        İran                   62           7 bin   004          124.6033

        Brezilya          1179       17 bin    971          191.546

        Afrika                                                            81.000

       Suudi Arabistan                                                   302

       Kuveyt                                                                  107

       Katar                                                                      15

ETİKETLER: korona virüs kovid-19
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