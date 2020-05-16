SAĞLIK
Giriş Tarihi : 16-05-2020 20:03   Güncelleme : 16-05-2020 20:15

SON 24 SAAT BAZI ÜLKELERDE CAN KAYIPLARI

Can Kayıpları

SON 24 SAAT BAZI ÜLKELERDE CAN KAYIPLARI

Son 24 saatte bazı ülkelerde yaşanan günlük ve toplam Can kayıpları şu şekildedir :

 

                    GÜNLÜK           TOPLAM            TOPLAM

                    CAN KAYBI      CAN KAYBI       VAKA SAYISI

        Dünya                          310 bin 655        4.678.879

        ABD              1580         88 bin  550       1.485.912

        İngiltere           468        34 bin 466            212.364

        İtalya               153        31 bin  763              83.786

        İspanya  :        102        27 bin 561             260.877

        Fransa   :         104        27 bin  579           210.832

        Rusya              113          2 bin  418            262.843

        İran                   71           6 bin   854          114.533

        Brezilya            814       14 bin    817          190.701

        Afrika                                                            75.530 

ETİKETLER: korona virüs kovid-19 can kayıpları
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Trabzonspor2653
  • 2Başakşehir FK2653
  • 3Galatasaray2650
  • 4Sivasspor2649
  • 5Beşiktaş2644
  • 6Alanyaspor2643
  • 7Fenerbahçe2640
  • 8Göztepe2637
  • 9Gaziantep FK2632
  • 10Denizlispor2631
  • 11Antalyaspor2630
  • 12Gençlerbirliği2628
  • 13Kasımpaşa2626
  • 14Konyaspor2626
  • 15Yeni Malatyaspor2625
  • 16Çaykur Rizespor2625
  • 17MKE Ankaragücü2623
  • 18Kayserispor2622
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Olumlu buluyorum
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI
YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI
RÖPORTAJLAR
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
ARŞİV ARAMA