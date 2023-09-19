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ŞOFÖR.. SİNCAN, ETİMESGUT CİVARINDAN D- EHLİYETLİ

ŞOFÖR.. SİNCAN, ETİMESGUT CİVARINDAN D- EHLİYETLİ

ŞOFÖR & OPERATÖR
Giriş Tarihi : 19-09-2023 12:13   Güncelleme : 19-09-2023 12:13
ŞOFÖR.. SİNCAN, ETİMESGUT CİVARINDAN D- EHLİYETLİ

SAVUNMA SANAYİ
SEKTÖRÜNDEKİ fabrikamıza
D- Sınıfı ehliyetli
SRC2- SRC4, Psikoteknik,
TAKOGRAF Belgeleri olan
TERCİHEN Etimesgut, Sincan civarlarında oturan,
ŞOFÖRLER alınacaktır. 0312.267°54°54
 

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