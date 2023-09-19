SAVUNMA SANAYİ
SEKTÖRÜNDEKİ fabrikamıza
D- Sınıfı ehliyetli
SRC2- SRC4, Psikoteknik,
TAKOGRAF Belgeleri olan
TERCİHEN Etimesgut, Sincan civarlarında oturan,
ŞOFÖRLER alınacaktır. 0312.267°54°54
ŞOFÖR.. SİNCAN, ETİMESGUT CİVARINDAN D- EHLİYETLİ
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SAVUNMA SANAYİ
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PASLANMAZ VE SİYAH İMALAT USTASI, ARGON VE GAZALTI KAYNAK USTASI, VASIFSIZ ELEMANLAR
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EVRAKLARI TAM, E-EHLİYETLİ KEÇİÖREN ve PURSAKLARDAN SERVİS ŞOFÖRÜ
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DEMİR ÇELİK İŞLERİ FABRİKAMIZA 22- 40 YAŞLARINDA ELEMAN . KAZAN KERESTECİLER SİTESİ. OSTİMDEN SERVİSİMİZ VARDIR
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MANİKÜRCÜ.... AYRANCI
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EV YEMEKLERİ LOKANTASINDA MUTFAKTA ÇALIŞACAK YARDIMCILAR
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SARIOĞLU ALÜMİNYUM'A VASIFLI- VASIFSIZ DOLGUN ÜCRETLERLE ELEMAN. İVEDİK
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PASLANMAZ VE SİYAH İMALAT USTASI, ARGON VE GAZALTI KAYNAK USTASI, VASIFSIZ ELEMANLAR
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TECRÜBELİ OTO yıkamacılar. Mamak...
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EVRAKLARI TAM, E-EHLİYETLİ KEÇİÖREN ve PURSAKLARDAN SERVİS ŞOFÖRÜ
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KONFEKSİYON FİRMASINA KESİMCİ USTALAR, VASIFSIZ ELEMANLAR