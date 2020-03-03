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Giriş Tarihi : 03-03-2020 15:19

Sivas'ta 'Corona Virüs' hareketliliği!

Sivas'ta Afganistan uyruklu Najibullah Sultani (29), yüksek ateş ve grip şikayetiyle kaldırıldığı hastanede Corona Virüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Sultani'yi karşılayan hastane personelinin özel tulum giyerek, maske taktıkları görüldü.

Sivas'ta 'Corona Virüs' hareketliliği!

Sivas'ın Ferhatbostan mahallesinde oturan Afganistan uyruklu Najibullah Sultani, yüksek ateş ve grip şikayetleriyle rahatsızlandı. Çağrılan ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne getirilen Sultani, bir süre acil servis önünde ambulans içerisinde bekletildi. Acil servisin ve hastanın alınacağı odanın hazır hale getirilmesinin ardından ambulanstan indirilen Sultani, gözlem altına alındı.

Bu arada hastane personelinin özel tulum giyerek maske taktıkları görüldü. Gözlem altına alınan Sultani'ye kesin teşhis amaçlı gerekli tetkiklerin uygulanacağı öğrenildi.

ETİKETLER: sivas koronavirüs kovid-19 salgın hastalık
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