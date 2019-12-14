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Giriş Tarihi : 14-12-2019 13:34

Sivasspor kombinede kulüp rekorunu kırdı

Demir Grup Sivasspor, kombine bilet satışında kulüp rekoru kırdı.

Sivasspor kombinede kulüp rekorunu kırdı

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, kombine bilet satışında 10 bine ulaşarak kulüp rekoruna imza attı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 10 bininci kombinenin sahibini bulduğu belirtildi.

Bu rakamın kulüp tarihinde bir ilk olduğu vurgulanan paylaşımda, "2019-2020 sezonu başında satışa çıkan yeni sezon kombinelerimizde kulüp tarihimizin rekoru kırılarak, 10 bin kombineye ulaştık." ifadesi kullanıldı.

Yurt dışında yaşayan ve kırmızı-beyazlı ekibe destek olmak amacıyla kombine satın alan Bahattin Ünalmışer'in, 10 bininci kombinenin sahibi olduğu belirtilen paylaşımda, "Ünalmışer'e kırmızı-beyazlı ekibimizin forması hediye edildi. Taraftarımızı tebrik eder, tüm Yiğidolardan her sezon kombinemize büyük ilgi göstermelerini rica ederiz." denildi.

ETİKETLER: demir grup sivasspor futbol spor toto süper lig
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