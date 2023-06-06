ŞİRKETİMİZİN Next°Level'da bulunan muhasebe departmanına ŞİRKETİMİZİN Next°Level'da bulunan muhasebe departmanına MUHASEBE Giriş Tarihi : 06-06-2023 13:26 Güncelleme : 06-06-2023 13:26 8 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER Bay Muhasebe Önmuhasebeci ŞİRKETİMİZİN Next°Level'da bulunan muhasebe departmanına, yetiştirilecek 20- 30 yaşlarında bayan eleman alınacaktır. Asgari Ücret. 0312.446 30 28 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay Pidecimize Garson, Pide ve Kebap Ustası Tır- Kamyon şoförü Metalürji ve Malzeme Mühendisi Vasıflı vasıfsız Elemanlar SARIOĞLU Metale Torna- Freze elemanı E-ehliyetli, C plaka Keçiören ve Sincan bölgesinden TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü olan Bay iş makinası tamir ustası Pidecimize Garson, Pide ve Kebap Ustası Tır- Kamyon şoförü Taşlamacı, Kaynakçı, Vasıfsız, Montajcı, Ahşapçı Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize Aşçı, Komi, Bulaşıkçı TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü olan Bay. satış personeli