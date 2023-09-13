Tunçbilek Reklam | Gazete Tunçbilek
HV
13 EYLÜL Çarşamba 16:26
Mobil Arama Galeriler Yazarlar Rehber İlan İletişim Künye RSS

SİNCAN OSB'DEKİ FABRİKAMIZA KAYNAKÇILAR ALINACAKTIR.

SİNCAN OSB'DEKİ FABRİKAMIZA KAYNAKÇILAR ALINACAKTIR.

TORNACI & KAYNAKÇI
Giriş Tarihi : 13-09-2023 10:52   Güncelleme : 13-09-2023 14:30
SİNCAN OSB'DEKİ FABRİKAMIZA KAYNAKÇILAR ALINACAKTIR.

SİNCAN OSB'deki fabrikamıza Kaynakçılar alınacaktır. Servis güzergahı Sincan- Etimesgut- Keçiören. 0312.385 52 62
 

İLAN SORUMLUSU İLAN SORUMLUSU

ETİKETLER: SİNCAN OSB FABRİKA KAYNAKÇILAR
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
web counter