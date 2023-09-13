SİNCAN OSB'deki fabrikamıza Kaynakçılar alınacaktır. Servis güzergahı Sincan- Etimesgut- Keçiören. 0312.385 52 62
SİNCAN OSB'DEKİ FABRİKAMIZA KAYNAKÇILAR ALINACAKTIR.
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TORNACI & KAYNAKÇI
Giriş Tarihi : 13-09-2023 10:52 Güncelleme : 13-09-2023 14:30
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