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sincan OSB'deki fabrikamıza Kaynakçılar

SİNCAN OSB'deki fabrikamıza Kaynakçılar

TORNACI & KAYNAKÇI
Giriş Tarihi : 13-09-2023 10:19   Güncelleme : 13-09-2023 10:58
sincan OSB'deki fabrikamıza Kaynakçılar

Sincan OSB'deki fabrikamıza Kaynakçılar alınacaktır. Servis güzergahı Sincan- Etimesgut- Keçiören.

0312.385 52 62

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