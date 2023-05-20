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SİNCAN ASO1'deki enjeksiyon fabrikamıza

SİNCAN ASO1'deki enjeksiyon fabrikamıza

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Giriş Tarihi : 20-05-2023 16:41   Güncelleme : 20-05-2023 16:41
SİNCAN ASO1'deki enjeksiyon fabrikamıza

SİNCAN ASO1'deki enjeksiyon fabrikamıza montaj elamanı, vasıfsız elamanlar ve plastik enjeksiyon ustası alınacaktır.

0312.267 60 20
 

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