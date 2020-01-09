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Giriş Tarihi : 09-01-2020 15:32

Simon Falette Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig'de ikinci yarının hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de yeni transfer Simon Falette, sarı-lacivertli formayla ilk antrenmanına çıktı.

Simon Falette Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'de ikinci yarının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampta bulunan sarı-lacivertliler, günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi. Takım, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, sakatlık önleyici kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı.

Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladığı ve gece kampa katılan yeni transfer Simon Falette, sarı-lacivertli formayla ilk antrenmanına çıktı. Falette, idmanda sahada çalıştı.

Sarı-lacivertliler, çalışmalarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

ETİKETLER: SİMON FALETTE FENERBAHÇE ANTRENMAN TRANSFER
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