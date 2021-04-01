SAĞLIK
Giriş Tarihi : 01-04-2021 10:36   Güncelleme : 01-04-2021 10:40

SİGARAYI BIRAKMA TEDAVİSİNDE İLAÇLAR ÜCRETSİZ

SİGARAYI BIRAKMA

SİGARAYI BIRAKMA TEDAVİSİNDE İLAÇLAR ÜCRETSİZ

Cumhurbaşkanı kararı ile sigarayı bırakma tedavisi alan hastaların ilaçları ücretsiz verilecek. Herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın sigarayı bırakmak isteyenlere Sağlık Bakanlığınca temin edilecek ilaçlardan ücretsiz yararlanma imkanı getirildi.

Sigarayı bırakma tedavisi görenlere iyi haber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 4736 sayılı Kanun'un birinci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair karar yürürlüğe konuldu.

Buna göre, sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar, sayıları 500 bini geçmemek şartıyla ve herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın, Sağlık Bakanlığınca temin edilerek birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına dağıtımı yapılacak Nikotin Replasman Preparatları ile Bupropion HCI ve Vareniklin içerikli ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri vasıtasıyla ücretsiz faydalanacak

 

 

 

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