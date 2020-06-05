EKONOMİ
Giriş Tarihi : 05-06-2020 18:42

SGK'da Emekli Maaşları

SGK'da Emekli Maaşları

SGK'da Emekli Maaşları

     SGK malullük,  ve  aylıklarının nasıl düzenleneceğine ilişkin genelge yayımladı. Buna göre malullük, yaşlılık ve  aylıkları dosya bazında 1500 TL’nin altında olmayacak.

     Emekli maaşının 1500 liraya çıkarılmasının ardından SGK; malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının nasıl düzenleneceğine açıklama getirdi. Buna göre malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları dosya bazında bin 500 TL’nin altında olmayacak, ancak kardeşler gibi hisseli olunan durumlarda hisse payı dikkate alınacak.

     Milliyet’in haberine göre; SGK’nın yayımladığı genelgede, en düşük emekli maaşını bin 500 liraya çıkaran düzenlemenin, 2020 Nisan döneminden itibaren uygulamaya alındığı hatırlatıldı.

     Hem bu kanun, hem bu kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre bağlanmış ve bağlanacak malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının ek ödeme dahil dosya bazında bin 500 TL’nin altında olmayacağı belirtildi.

 

ETİKETLER: SGK emekli maaş
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