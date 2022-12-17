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SGK İLAÇ RAPOR SÜRELERİ UZATILDI

SGK İLAÇ RAPOR SÜRELERİ UZATILDI

SAĞLIK
Giriş Tarihi : 17-12-2022 13:07
SGK İLAÇ RAPOR SÜRELERİ UZATILDI

İlaç rapor süreleri uzatıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından daha önce 31 Aralık’a kadar uzatılmış tüm ilaçların rapor sürelerinin, 30 Haziran 2023’e kadar uzatıldığı açıklandı.

SGK’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Kurumumuz tarafından daha önce 31.12.2022 tarihine kadar süreleri uzatılmış tüm ilaçların rapor süreleri 30.06.2023 tarihine kadar uzatılmıştır. İlaçları, SUT hükümlerine uygun olarak düzenlenen hekim reçetesi karşılığında sözleşmeli eczanelerden temin edebilirsiniz.”

 

ADMİN KULLANICIADMİN KULLANICI

ETİKETLER: sağlık kurulu raporu SGK Hekim
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