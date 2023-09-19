Tunçbilek Reklam | Gazete Tunçbilek
HV
20 EYLÜL Çarşamba 02:19
Mobil Arama Galeriler Videolar Yazarlar Rehber İlan İletişim Künye RSS

SEVKİYAT ŞOFÖRÜ ve DEPOCU GIDA FİRMASINA

SEVKİYAT ŞOFÖRÜ ve DEPOCU GIDA FİRMASINA

ŞOFÖR & OPERATÖR
Giriş Tarihi : 19-09-2023 13:05   Güncelleme : 19-09-2023 13:05
SEVKİYAT ŞOFÖRÜ ve DEPOCU GIDA FİRMASINA

GIDA Toptancısı Firmamıza dağıtım konusunda tecrübeli Sevkiyat Şoförü ve Depocu alınacaktır. 0312.397 35 73
 

İLAN SORUMLUSU İLAN SORUMLUSU

ETİKETLER: SEVKİYAT ŞOFÖRÜ ve DEPOCU GIDA FİRMASINA
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
web counter