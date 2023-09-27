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SEVKİYAT ŞOFÖRÜ ve DEPOCU AYRICA BAY - BAYAN ÖNMUHASEBE GIDA TOPTANCI FİRMASINA

SEVKİYAT ŞOFÖRÜ ve DEPOCU GIDA TOPTANCI FİRMASINA, ön muhasebe

DEPO ELEMANI
Giriş Tarihi : 27-09-2023 08:41   Güncelleme : 27-09-2023 16:45
SEVKİYAT ŞOFÖRÜ ve DEPOCU AYRICA BAY - BAYAN ÖNMUHASEBE GIDA TOPTANCI FİRMASINA

GIDA Toptancısı Firmamıza dağıtım konusunda tecrübeli Sevkiyat Şoförü ve Depocu alınacaktır. 0312.397 35 73
 

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