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ŞEKİB AVDAGİÇ YENİDEN İTO BAŞKANI

ŞEKİP AVDAGİÇ YENİDEN İTO BAŞKANI

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 15-11-2022 20:09
ŞEKİB AVDAGİÇ YENİDEN İTO BAŞKANI

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 21’inci dönem başkanlığına yeniden Şekib Avdagiç seçildi. 

Avdagiç, İTO’da yapılan seçimlerde 700 bini aşkın İstanbullu firmayı temsil eden yönetim kurulu başkanlığına yeniden seçildi.

Geçen haftaki komite seçimlerinde belirlenen İTO’nun 81 ayrı mesleğe mensup meclis üyeleri, kurumun gelecek dört yılına yön verecek yönetim kurulu başkanı, üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve TOBB delegelerini seçmek üzere bugün odanın Eminönü Merkez Binası’nda bir araya geldi.

Seçim sonuçlarına göre Avdagiç, oyların 184’ünü alarak 140 yıllık geçmişe sahip İstanbul Ticaret Odası’nın ikinci kez yönetim kurulu başkanı oldu. Avdagiç geçerli oyların yüzde 69’unu aldı.

Avdagiç başkanlığındaki İTO’nun 2022-2026 arasında görev yapacak yönetim kurulu asil üyeleri şu isimlerden oluştu: Şekib Avdagiç (Yönetim Kurulu Başkanı), Ahmet Özer, Bahadır Yaşık, Giyassettin Eyyüpkoca, İbrahim Doğan Salman, Mehmet Develioğlu, Murat Hazıroğlu, Münür Üstün, Sami Salih Atılgan, Yakup Köç, Zeki Akbal.

 

ADMİN KULLANICIADMİN KULLANICI

ETİKETLER: Şekip Avdagiç İto Ato
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