GÜNCEL
Giriş Tarihi : 09-01-2020 16:37

Şehitlerimizi uğurluyoruz

Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Yanık ve Uzman Onbaşı Akbulut, son yolculuğuna uğurlandı.

Şehitlerimizi uğurluyoruz

Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık'ın, Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki törenin ardından Gaziantep'e getirilen Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'ne götürüldü.

Törene, şehidin babası Mustafa, annesi Halime Yanık ile ailesi, yaklaşık 1 aylık nişanlısı Melek Şanlı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Vali Davut Gül ile AK Parti, CHP ve MHP'li milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Nişanlısının kamuflajını giyerek cenazeye katılan Melek Şanlı, şehit Yanık'ın fotoğrafına bakıp nişan yüzüğünü gösterdi ve "Bak halen çıkarmadım, hep burada kalacak." dedi.

Melek Şanlı, tören başlarken de tabutun başına geçerek, asker selamı verdi.

Bu arada, şehidin nişan töreninde giydiği takım elbise ile taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin atkısı da tabutun üzerine bırakıldı.

İl Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Yanık'ın naaşı, Asri Mezarlık'ta bulunan şehitliğe defnedildi.

Şehit Uzman Onbaşı Akbulut Mardin'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit olan Uzman Onbaşı Fatih Akbulut'un (26) cenazesi ise Mardin'in Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek, helallik alındı.

Akbulut için Ebu Zeyt Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Tören sırasında, şehidin 2 ay önce evlendiği eşi Funda, annesi Ayşe ve babası Mehmet Şerif Akbulut ile kardeşleri, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Sırtına Türk bayrağı asan, başında eşinin kepi bulunan Funda Akbulut, şehidin naaşına sarılıp, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez." dedi.

Kılınan namazdan sonra şehidin cenazesi, Kıble Mezarlığı'na götürüldü.

İl Müftüsü İsmail Çiçek'in okuduğu duanın ardından Akbulut'un naaşı, tekbirler eşliğinde toprağa verildi.

Törende sık sık, "kahrolsun PKK" ve "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı. 

ETİKETLER: ŞEHİT TÖREN BARIŞ PINARI HAREKATI
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 37 17
  • 2 İstanbul Başakşehir 33 17
  • 3 Trabzonspor 32 17
  • 4 Fenerbahçe 31 17
  • 5 Beşiktaş 30 17
  • 6 Alanyaspor 29 17
  • 7 Galatasaray 27 17
  • 8 Yeni Malatyaspor 24 17
  • 9 Gaziantep FK 24 17
  • 10 Göztepe 23 17
  • 11 Denizlispor 22 17
  • 12 Çaykur Rizespor 20 17
  • 13 Gençlerbirliği 18 17
  • 14 Kasımpaşa 15 17
  • 15 Konyaspor 15 17
  • 16 Antalyaspor 14 17
  • 17 MKE Ankaragücü 12 17
  • 18 Kayserispor 10 17
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
2020 yılı için nasıl düşünüyorsunuz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA