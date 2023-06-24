ŞEHİRİÇİ emekli Kamyon Şoförü ŞEHİRİÇİ emekli Kamyon Şoförü ŞOFÖR & OPERATÖR Giriş Tarihi : 24-06-2023 16:29 Güncelleme : 24-06-2023 16:29 2 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER 2023 Cisibi Kepçe Operatörleri. KENDİ Kamyon, Kamyonetiyle ÇALIŞACAK şoförler. ŞEHİRİÇİ emekli Kamyon Şoförü. Batıkent, Sincan, Demetevler. 0532.337 18 18 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay bay- bayan önmuhasebe Ankara Kızılay'daki OFİSİMİZDE internet ve Gazete ilancılığı üzerine çalışan CÜZDAN İMALATINA CEBECİ'DEKİ Kırtasiyemizin kopyalama bölümünde ERTÜRK Çikolata depo bölümüne, Bayan Sekreter AutoCad programına hakim tam otomatik paketleme makinasında çalışacak KENDİ Kamyon, Kamyonetiyle ÇALIŞACAK şoförler. oto ehliyetli bay elemanlar. İVEDİK'te Tabela Atölyesine 2.EL Çimento Siloları, Sondaj Makinaları, değerinden alınır Dönerci Ustası. Kaynakçılar ve Vasıfsızlar Elektrik Zayıf Akım Personeli