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Giriş Tarihi : 24-04-2020 16:31

Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davanın sanığı açlık grevinde öldü

Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davanın sanığı açlık grevinde öldü

               31 Mart 2015 'te  Cumhuriyet Savcısı  Mehmet Selim  Kiraz'ın şehit edilmesi davasında  tutuklu sanık  Mustafa  Koçak  açlık grevinde öldü.

ETİKETLER: Mehmet Selim Kiraz
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