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Giriş Tarihi : 16-05-2020 12:40

SAVAŞ MANÇO VEFAT ETTİ

Savaş Manço

SAVAŞ MANÇO VEFAT ETTİ

       Sanatçı Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço pankreas kanserine yenik düştü ve hayatını kaybetti.

       Üzücü olayı Barış Manço’nun müzisyen oğlu Doğukan Manço, Twitter hesabından duyurdu.

       Kaynak: Anka Haber Ajansı

ETİKETLER: Savaş Manço
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