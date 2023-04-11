Tunçbilek Medya | Gazete Tunçbilek
HV
18 NİSAN Salı 14:35
Mobil Arama Yazarlar Rehber İlan İletişim Künye RSS

ŞAŞMAZ'daki kaporta atölyemize kalfa

ŞAŞMAZ'daki kaporta atölyemize kalfa

OTO ELEMANI
Giriş Tarihi : 11-04-2023 10:02   Güncelleme : 11-04-2023 10:02
ŞAŞMAZ'daki kaporta atölyemize kalfa

ŞAŞMAZ'daki kaporta atölyemize kalfa alınacaktır.

SGK+ Yemek+ Maaş. 

0532.437 08 06

İLAN SORUMLUSU İLAN SORUMLUSU

ETİKETLER:
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
web counter