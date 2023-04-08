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Şaşmaz'daki Beton Firmamıza

Şaşmaz'daki Beton Firmamıza

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Giriş Tarihi : 08-04-2023 12:12   Güncelleme : 11-04-2023 09:14
Şaşmaz'daki Beton Firmamıza

BETON firmamızda çalışacak, tır, kamyon şoförü ve beton santrali operatörleri alınacaktır.

0554.982 48 56

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