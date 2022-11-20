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ŞARZ İSTASYONLARI YÖNETMELİĞİ

ŞARZ İSTASYONLARI YÖNETMELİĞİ

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 20-11-2022 09:14
ŞARZ İSTASYONLARI YÖNETMELİĞİ

              Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) uzun bir süre önce elektrikli şarj istasyonlarına ilişkin çalışmalarına başlarken, ilgili kurum ve sektör temsilcileri ile de görüşerek diğer ülke uygulamalarının birçoğunu inceledi. Elektrikli araçlar için şarj istasyonlarının kurulması, şarj altyapısının gelişmesi ve tüm ülkeyi kapsayacak bütüncül bir şarj ağının oluşması amacıyla “Şarj Hizmeti Yönetmeliği” ve diğer ikincil düzenlemeleri hazırlayan kurum, yapılan düzenlemelerle elektrikli araç sahiplerinin kaliteli ve sürekli şarj hizmeti alması için çalışmalarını hızlandırdı. Uygulama ile vatandaşlara yavaş ve hızlı şarj seçenekleri de sunulacak. Hızlı şarj, daha pahalı olacağı için vatandaşlar 1 saatlik molalarında yavaş şarjı kullanarak seyahat maliyetini düşürebilecek.

ADMİN KULLANICIADMİN KULLANICI

ETİKETLER: Şarz İstasyonları Yönetmelik
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