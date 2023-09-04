Tunçbilek Reklam | Gazete Tunçbilek
HV
05 EYLÜL Salı 12:41
Mobil Arama Galeriler Yazarlar Rehber İlan İletişim Künye RSS

SARIOĞLU ALÜMİNYUM'A VASIFLI- VASIFSIZ DOLGUN ÜCRETLERLE ELEMAN. İVEDİK

SARIOĞLU ALÜMİNYUM'A VASIFLI VASIFSIZ DOLGUN ÜCRETLERLE ELEMAN. İVEDİK

ÇEŞİTLİ
Giriş Tarihi : 04-09-2023 16:01   Güncelleme : 04-09-2023 16:01
SARIOĞLU ALÜMİNYUM'A VASIFLI- VASIFSIZ DOLGUN ÜCRETLERLE ELEMAN. İVEDİK

SARIOĞLU  Alüminyum'a Vasıflı- Vasıfsız personeller alınacaktır. (Dolgun Maaş+ SGK+ Yol) İvedik OSB Mahallesi 1536.Sokak  No:14 Yenimahalle 0506.628 76 75
 

İLAN SORUMLUSU İLAN SORUMLUSU

ETİKETLER: SARIOĞLU ALÜMİNYUM VASIFLI VASIFSIZ DOLGUN ÜCRET ELEMAN. İVEDİK
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
web counter