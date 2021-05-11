KÜLTÜR - SANAT
Giriş Tarihi : 11-05-2021 19:50

SAİT FAİK ÖDÜLÜ ŞERMİN YAŞAR'IN

Sait Faik Ödülü İermin Yaşarîn

SAİT FAİK ÖDÜLÜ ŞERMİN YAŞAR'IN

         Sait Faik Abasıyanık anısına her yıl bir öykücüye verilen 'Sait Faik Hikaye Armağanı'nın sahibi Şermin Yaşar oldu. Her yıl yazarın vefat yıldönümü olan Mayıs ayında verilen armağanı geçen yıl, 'Döngel Dünya' isimli kitabı ile Ethem Baran almıştı.

         Darüşşafaka Cemiyeti ile İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle 67. kez düzenlenen yarışmada, yazar Şermin Yaşar ödüle değer görüldü.

         Doğan Hızlan'ın başkanlığını üstlendiği Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Metin Celal, Prof. Dr. Murat Gülsoy ve Beşir Özmen'in yer aldığı jüri, 67. Sait Faik Hikaye Armağanı'nı "insan psikolojisinin karanlık yanlarını ustaca kurulmuş olay örgüleri ve ironik bir dille anlatmakta gösterdiği başarıdan dolayı" Şermin Yaşar'ın 'Deli Tarla' adlı kitabına vermeyi kararlaştırdı.

ETİKETLER: Edebiyat Sait Faik Şermin Yaşar
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
COVİD-19 EKONOMiK OLARAK SİZİ OLUMSUZ ETKİLEDİ Mİ ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
İŞYERLERİNDE ÇALIŞANLARIN WHATSAPP KULLANMASI
İŞYERLERİNDE ÇALIŞANLARIN WHATSAPP KULLANMASI
RÖPORTAJLAR
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
ARŞİV ARAMA