KÜLTÜR - SANAT
Giriş Tarihi : 11-05-2021 19:50
SAİT FAİK ÖDÜLÜ ŞERMİN YAŞAR'IN
Sait Faik Ödülü İermin Yaşarîn
Sait Faik Abasıyanık anısına her yıl bir öykücüye verilen 'Sait Faik Hikaye Armağanı'nın sahibi Şermin Yaşar oldu. Her yıl yazarın vefat yıldönümü olan Mayıs ayında verilen armağanı geçen yıl, 'Döngel Dünya' isimli kitabı ile Ethem Baran almıştı.
Darüşşafaka Cemiyeti ile İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle 67. kez düzenlenen yarışmada, yazar Şermin Yaşar ödüle değer görüldü.
Doğan Hızlan'ın başkanlığını üstlendiği Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Metin Celal, Prof. Dr. Murat Gülsoy ve Beşir Özmen'in yer aldığı jüri, 67. Sait Faik Hikaye Armağanı'nı "insan psikolojisinin karanlık yanlarını ustaca kurulmuş olay örgüleri ve ironik bir dille anlatmakta gösterdiği başarıdan dolayı" Şermin Yaşar'ın 'Deli Tarla' adlı kitabına vermeyi kararlaştırdı.