Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman, şartları neler?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, atama bekleyen sağlık çalışanlarına müjdeyi, '85 bin yeni çalışma arkadaşı!' şeklinde duyurmuştu. Yapılan açıklamanın ardından Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı tarihi ve başvuru şartları sağlık çalışanları tarafından yakından takip edilmeye başlandı. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
SAĞLIK
Giriş Tarihi : 05-11-2022 11:06 Güncelleme : 05-11-2022 11:06
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BAKAN KOCA AÇIKLADI: 85 BİN ATAMA YAPILACAK!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 85 bin personel alımına ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı;
"85 bin sağlık çalışanı alımı ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu dönemde düşünün bizim 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak. Bu sayede hekimlerin hastaya daha fazla odaklanmasına, daha iyi hizmet vermesine imkan sağlanacak. Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü hep beraber göreceğiz.