Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman, şartları neler?

personel alımı ne zaman, hangi tarihte başlayacak ve şartları nelerdir? Sağlık Bakanlığı personel alımı atama kadro branş dağılımı açıklandı mı?" data-id="3" src="https://im.haberturk.com/2022/11/04/3535895_a0cb438c70ca39c689343de2a9d2b2db_640x640.jpg" />

BAKAN KOCA AÇIKLADI: 85 BİN ATAMA YAPILACAK!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 85 bin personel alımına ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı;

"85 bin sağlık çalışanı alımı ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu dönemde düşünün bizim 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak. Bu sayede hekimlerin hastaya daha fazla odaklanmasına, daha iyi hizmet vermesine imkan sağlanacak. Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü hep beraber göreceğiz.

Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız. Sırayla gruplar halinde alım gerçekleşecek. Sabırla izlersek yıl sonu aramızda yeni arkadaşları göreceğiz”

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO - BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı kadro ve branş dağılımı hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Daha önce Resmi Gazete'de yayımlanan 27 bin personel alımı Cumhurbaşkanlığı kararı şu şekildeydi; Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında, sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2022 yılının sonuna kadar uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi. Karara göre; 2022 yıl sonuna kadar 19 bin 694 uzman doktor, 7 bin 114 doktor, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

KILAVUZUN YAYINLANMASI BEKLENİYOR Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı detayları, başvuru kılavuzunun açıklanması ile birlikte belli olacak. Kılavuzda başvuru tarihleri, kadro ve branş dağılımları ayrıntılı bir şekilde yer alacak.